Виновата Миледи: в «Трех мушкетерах» допустили непростительную ошибку

Теперь вы не сможете закрыть на это глаза.

Советские шедевры насчитывают немало киноляпов. Как бы ни старались режиссеры, операторы, актеры, декораторы и художники по костюмам, досадные ошибки все же просачивались в фильмы. Однако большинство зрителей не замечают их.

Так, картину «Три мушкетера» многие знают почти наизусть и запросто цитируют большие отрывки из диалогов героев. Но мало кто замечал, что ляп прокрался в сцену с казнью Миледи, которую сыграла блистательная Маргарита Терехова. В эпизоде она сбрасывает обувь и остается босой.

И туфли роковой красотки снимают крупным планом. Причем они вполне современные для второй половины XX века. Но события фильма разворачиваются в XVII столетии, поэтому подобной обуви в те времена быть не могло.

Однако Терехова так пронзительно и ярко сыграла свою героиню, что небольшую неточность никто не заметил, потому что все были увлечены происходящим на экране.