Виновата Гузеева? Секс-символ СССР «вырезали» из «Жестокого романса» не просто так

Лариса Гузеева стала звездой фильма «Жестокий романс», однако все могло сложиться по-другому. Изначально у актрисы была серьезная конкурентка в лице Людмилы Гурченко. Вот только ее на экране никто так и не увидел.

Правду об этом в интервью порталу «7 Дней » предала огласке костюмер картины Наталья Иванова. По ее словам, в ленте было две любовные линии. В одной из них страдающая по Михалкову Гузеева связывает свою жизнь с Мягковым, а во второй — Кручинина, героиня Гурченко, крутит роман с героем, сыгранным Георгием Бурковым.

При этом работа с Гурченко сразу не задалась. Съемки проходили в Костроме, куда костюмы для героини Людмилы Марковны не доехали. Тогда режиссер Эльдар Рязанов посчитал, что их украли, и распорядился, чтобы Иванова сшила новые. Задача была выполнена, но напрасно. Все сцены с Кручининой и ее возлюбленным были вырезаны.

Впоследствии костюмы Гурченко нашлись на «Мосфильме» в пожарных ящиках. Кто и зачем их туда поместил, остается загадкой, однако некоторые полагают, что все это проделки Гузеевой, решившей поставить на место свою коллегу по цеху и тем самым отвоевать у нее звание главного секс-символа СССР.