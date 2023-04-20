Виновата другая женщина: раскрыта истинная причина развода Наташи Королевой

На протяжении девяти лет Наташа Королева и Игорь Николаев были неразлучны. Новость про их развод прозвучала как гром среди ясного неба. С момента расставания звезд прошло больше 20 лет, но многим до сих пор не дает покоя вопрос о том, что же стало причиной разрыва.

Красивая история любви подошла к концу по вине другой женщины. Ее имя известно всей стране. Как оказалось, крепкий брак артистов разрушила их коллега по цеху Диана Гурцкая.

Как пишет «Комсомольская правда», композитор проникся чувствами к слепой певице. Именно он написал для нее песню «Ты здесь», ставшую хитом. Королева не смогла закрыть глаза на ту страсть, которая вспыхнула между ее мужем и яркой брюнеткой, и подала на развод.

Об этом решении она вряд ли пожалела.

Впоследствии Королева отправилась в ЗАГС с Сергеем Глушко, которому родила сына Архипа. Нашел новую жену и Николаев. Правда, стала ею не Гурцкая, а Юлия Проскурякова.