Виноват знак Зодиака: названы самые худшие мужья

Звезды подскажут, с представителями каких знаков лучше не ходить под венец.

Замужество - серьезный шаг в жизни каждой женщины. Получив предложение руки и сердца, дамам необходимо на минуточку отложить в сторону эмоции и задуматься о том, какой будет совместная жизнь с ее избранником. Ведь рано или поздно романтика медового месяца развеется и наступят суровые будни. Тогда-то и станет понятно, каков мужчина на самом деле. Под маской любящего супруга может скрываться и изменщик, и домашний тиран, и даже нарцисс. Астрологи рассказали, из каких мужчин получаются самые худшие мужья - лучше обходить их стороной.

Скорпион

Представители водного знака в повседневной жизни оказываются настоящими тиранами и манипуляторами. Как муж-Скорпион сказал - так и будет. Точка. Мнение избранницы он, конечно же, не берет в расчет.

А уж как уроженцы знака вертят своими женами, дергают за ниточки и давят на слабые места - отдельная песня, к сожалению, очень грустная.

Близнецы

“Муж Шредингера” - так коротко можно охарактеризовать женатых Близнецов. Он вроде бы и есть, а вроде бы и нет. Как только речь заходит об ответственности, уроженцы воздушного знака исчезают со скоростью света. Повесить полочку, организовать доставку мебели из магазина, заниматься поисками жилья и решать все сопутствующие вопросы - эти и другие обязанности Близнецы делегируют любимой жене.

Водолей

Мужчины, рожденные под знаком Водолея, настоящие ревнивцы. Они не хотят делить свою вторую половинку ни с кем - даже на встречу с подружками или родственниками отпускают крайне неохотно.

Женщине, которая решила связать свою судьбу с Водолеем, нужно держать ухо востро - контроль со стороны уроженцев этого знака может приобрести неслыханные масштабы.

Лев

Львам жизненно важно занимать в семье лидирующую позицию. Представители огненного знака терпеть не могут, когда избранница в чем-то им возражает. Они частенько устраивают скандалы, могут обвинить свою вторую половинку во всех смертных грехах.

Кроме того, Львы очень ревнивы - не дай бог в их присутствии обменяться парой игривых фраз с другим мужчиной, вынос мозга потом обеспечен.

Овен

Овны были бы хорошими мужьями, если бы не были абсолютно беспомощны в быту. Представители огненного знака не считают нужным убирать за собой мусор, мыть посуду, а уж о “классике” - разбросанных по всей квартире носках и вещах, и говорить не приходится.