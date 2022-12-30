Виноват Шарапов: одна сцена едва не поставила крест на фильме «Место встречи изменить нельзя»

Легендарный сериал «Место встречи изменить нельзя» считается безукоризненной работой Станислава Говорухина. Но есть в картине одна сомнительная сцена, которая кажется неправдоподобной.

Это эпизод, где Шарапов виртуозно исполняет на фортепиано этюд Шопена. Огромная загадка, откуда же взялся такой уровень владения сложным музыкальным инструментом у фронтовика-разведчика. Вряд ли персонаж Конкина был способен сыграть столь непростое произведение.

Профессиональные пианисты тренируются по несколько часов в сутки, чтобы в совершенстве овладеть шопеновскими этюдами. Требуется долго и муторно развивать беглость пальцев, чтобы продемонстрировать такой уровень, как у Шарапова. Однако киногерой играючи справляется с мелодией, тем самым вызывая у знающей публики лишь недоумение.

Поэтому сцена выглядит крайне недостоверно, хоть и сделана гениально. Но в этом заслуга самого актера. А вот режиссер знатно подкачал, наделив военного навыками профессионального пианиста.