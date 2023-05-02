Виноват Никулин: за что пытались запретить фильм «Когда деревья были большими»

Картина Льва Кулиджанова «Когда деревья были большими» вышла в начале 60-х и завоевала огромную зрительскую любовь. Главную роль в фильме исполнил легендарный Юрий Никулин, из-за которого ленту едва не запретили к показу.

Дело в том, что главный герой картины, тунеядец и алкоголик, был сыгран актером слишком хорошо. Никулин сделал персонажа чересчур обаятельным и вызывающим симпатию зрителей. А это, по мнению советской цензуры, было недопустимо.

Когда состоялся показ готовой картины, то в худсовете едва не разразился скандал. Выпуск фильма был под угрозой, но помогло заступничество именитого режиссера Сергея Герасимова, создателя «Тихого Дона». Он заручился поддержкой самой Екатерины Фурцевой, и судьба ленты Кулиджанова была предрешена. Сюжет рассказывает о неком Кузьме Иорданове, который опустился на социальное дно. Однажды он узнал о девочке из Москвы, потерявшей родителей на войне. Кузьма решает заменить ей отца.