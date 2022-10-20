Виноват не возраст: что стало предвестником конца карьеры Гурченко

Людмилу Гурченко трудно назвать баловнем судьбы. На пути к успеху актриса преодолела немало препятствий. И все же знаменитость не была довольна тем, как сложилась ее карьера.

Ради того, чтобы блистать на экране и быть популярной, Гурченко шла на любые жертвы. Артистка была готова расстаться с единственной дочерью и любимыми мужчинами, лишь бы остаться востребованной. Однако в итоге допустила колоссальную ошибку, чем и обрекла себя на провал.

Намеченной цели артистка добилась и стала настоящим символом советского кино своей эпохи. Тем не менее в последние годы жизни и творческой деятельности звезды над ней откровенно насмехались. Причиной стала внешность Людмилы Марковны, которая кардинально изменилась, но вовсе не из-за почтенного возраста.

Актриса вовсе не бережно относилась к своему здоровью: могла сутками воздерживаться от пищи, чтобы не набрать вес. Кроме того, она начала злоупотреблять пластикой, нещадно перекраивая собственное лицо. В результате Гурченко попросту изуродовала себя и перестала представлять интерес для режиссеров.