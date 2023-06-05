Виноват Евгений Миронов: над Театром Наций нависла угроза закрытия
Осталось недолго до катастрофы.
Театр наций на ладан дышит и вот-вот закроет свои двери для благодарного зрителя навсегда. Во всяком случае в этом уверен режиссер Эдуард Бояков. Мэтр во всеуслышание назвал и имя виновного в происходящем.
Он уверен, что ответственность за будущий развал театра с мировым именем лежит на далеко не хрупких плечах его нынешнего художественного руководителя Евгения Миронова. По мнению режиссера, его коллега взял на себя непосильную ношу и собирается нести ее один. А ведь каждый должен заниматься своим делом.
Бояков уверен, что Миронов прекрасен и органичен в своей изначальной ипостаси — артистической. Однако без квалифицированной помощи выстроить продуманную стратегию для целого театра — задача невыполнимая.
«В целом ситуация унылая. Нет лидеров, нет идей», — озвучил печальную правду в беседе с «КП» режиссер.