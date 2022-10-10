Виноват «Дом-2»: куда на самом деле пропал Андрей Жданов из «Не родись красивой»

Когда-то Григорий Антипенко блистал в образе Андрея Жданова в сериале «Не родись красивой». С тех пор немало воды утекло, и, к сожалению поклонников, имя актера на голубых экранах больше не появляется.

Как оказалось, со съемками артисту пришлось закончить. Кино он променял на театр, на что нашлась веская причина. В своих карьерных неудачах Антипенко в одном из интервью обвинил шоу «Дом-2».

В частности, он сослался на то, что после завершения сериала «Не родись красивой» не получал приглашения в достойные проекты. Соглашаться же на роли, которые актеру не нравились, он не хотел.

По уверению знаменитости, сегодня кинематограф переживает не самые лучшие времена и находится под пагубным влиянием таких шоу, как скандальная телестройка. «Мы вернулись в каменный век», — заметил артист, уточнив что всему виной тот факт, что теперь на экраны может попасть кто угодно.