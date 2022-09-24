Виноват брат? Вероника из «Летят журавли» закончила жизнь в сумасшедшем доме

Всесоюзную популярность Татьяне Самойловой принесла одна из ее первых ролей в кино. В 1957 году она сыграла Веронику в ленте «Летят журавли». Актриса воплотила на экране юную школьницу, потерявшую родителей на войне. Фильм был удостоен главной награды на Каннском кинофестивале.

Другой звездной ролью для актрисы спустя 10 лет стала Анна Каренина в одноименном фильме Александра Зархи. Нервные, сомневающиеся и очень ранимые героини будто отражали внутренний мир и самой Татьяны. Она часто была подвержена срывам, во время которых, по словам близких, просто уходила в себя. Одно из первых потрясений она испытала, когда ее младшего брата ранили ножом в грудь. После возвращения из больницы она просидела дома несколько часов, не шевелясь.

Со временем таких странных проявлений становилось все больше и больше. Родственники были вынуждены поместить ее в психиатрическую больницу. После лечения Самойловой становилось лучше, и она возвращалась к работе, но вскоре снова оказывалась в клинике. Близкий друг уже пожилой актрисы Эдуард Айгунян в последние годы ее жизни сетовал «Комсомольской правде », что в сумасшедший дом ее «сплавляет» брат, который не желает брать на себя хлопоты.

«Такое „лечение“ ей совсем не нужно», — был уверен Айгунян.

Как бы то ни было, а перед смертью Самойлова часто становилась пациенткой психиатрических клиник. Скончалась она в 2014 году в день своего 80-летнего юбилея.