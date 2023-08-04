Винокуров из «Тайн следствия» собирает мусор: никто не ожидал, что жизнь так обернется

Сергей Барышев стал известным благодаря детективному сериалу «Тайны следствия». Актеру досталась роль оперуполномоченного Владимира Винокурова. Телезвезда оставался в проекте вплоть до 11-го сезона, после чего ушел в свободное плавание.

Теперь Барышев занимается собиранием окурков на улице. Артиста легко принять за бездомного, увидев его за столь странным занятием. Но поклонникам не стоит бить тревогу, ведь причина здесь не в бедственном положении Сергея, а в его своеобразном хобби.

Дело в том, что звезда «Тайн следствия» делает из собранных бычков портреты. Коллекция Барышева из отходов регулярно пополняется. Сергей фанатично увлечен своим хобби и посвящает ему много свободного времени.

Коллекционировать окурки актер начал еще в процессе работы над «Тайнами следствия». Видимо, Барышева мало волнует, как это зрелище выглядит со стороны. А ведь прохожие могут и впрямь принять известного актера за бездомного и нуждающегося.