Винокур не променяет этот российский курорт ни на один другой: по карману и звездам, и простым людям

С началом летнего сезона многие россияне задаются вопросом, где провести отпуск. Владимир Винокур со своим выбором давно определился. Популярный артист на протяжении многих лет не изменяет одному курортному городу, отдых в котором доступен и простым людям.

Чтобы последовать примеру артиста, заграничный паспорт не понадобится. Любимое место отдыха звезды находится в России. Восстанавливать силы после насыщенных рабочих будней юморист привык в Сочи. По признанию знаменитости, этот курорт он не променяет ни на один другой.

Причина проста. Сочи Винокур любит за то, что там прошла его молодость. К тому же именно в этом городе у звезды было множество гастролей, важных фестивалей и светских мероприятий. Вот почему артиста манит сюда как магнитом.