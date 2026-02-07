Винни-Пух или Бонифаций: какой ты герой советского мультика по знаку Зодиака

Люди всегда смотрели на звёзды в поисках ответов. Кто я? Что меня ждёт? А кем бы я был в мире, где главное — не звёздный рейтинг, а доброе сердце и верные друзья? Например, в мире советской мультипликации.

Там не было инфлюенсеров и криптовалют, но были Винни-Пух, вечно жующий мёд и сочиняющий песенки, и кот Матроскин, хозяйственный прагматик, знающий цену корове и литрам молока. Обаятельный Карлсон, живущий на крыше, и скромный Крокодил Гена, верящий в дружбу и пытающийся исправить несносную Шапокляк.

Их характеры по сути своей готовые астрологические карты. Каждый из героев мульта так или иначе следует определенному архетипу, заложенному в нас знаками Зодиака. Поэтому мы сделали не просто гороскоп, а интерактивные карточки.

Пролистай их и узнаешь, какому герою советского мультика ты соответствуешь по своему внутреннему склад. Возможно ты ближе ко льву Бонифацию или Волк твой маскот навсегда.