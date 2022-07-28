«Винить надо себя»: Тарасова припечатала закатившую истерику Трусову

Зимняя Олимпиада 2022 года в Пекине стала непростым испытанием для российских фигуристок. Сначала под допинговый скандал попала Камила Валиева, а в финале Александра Трусова, рассчитывающая на золотую медаль, несколько раз упала и уступила первенство другой российской спортсменке.

Александра очень эмоционально отреагировала на свое второе место — истерику девушки засняли на камеру и распространили по интернету. Позже в своем интервью Трусова заявила, что она заслуживала получить золотую медаль, так как она единственная, кто делает ряд пятерных прыжков. Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР и влиятельная персона в мире фигурного катания, прокомментировала слова разбушевавшейся спортсменки. По мнению Татьяны Анатольевны, впереди у Александры большое будущее, но на минувшей Олимпиаде все было честно. «Если бы откатала чисто, золото правда было бы ее. А если Саша катается грязно, то нет смысла о чем-то говорить и обижаться», — говорит Тарасова в интервью Sport24 . Она добавила, что ни один судья не поставил Трусову на первое место, поэтому злиться она может только на себя.