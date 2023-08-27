Винер строго следила: какие правила питания никогда не нарушала Кабаева

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева всю свою спортивную карьеру была вынуждена питаться очень скромно и ограниченно, чтобы сохранять необходимую стройность. За ее фигурой и весом строго следила тренер Ирина Винер. Она держала своих воспитанниц в ежовых рукавицах и не позволяла им расслабляться и есть лишнее.

Чтобы не набирать килограммы, Алина Кабаева питалась с упором на белки и сложные углеводы. А вот сладости, фастфуд, газировка, мучное и жирное были под запретом. Предпочтение спортсменка отдавала телятине, мясу птицы, рыбе, крупам в первой половине дня, а также зеленым овощам и кисломолочным продуктам. Для перекусов допускалось небольшое количество орехов. Также в рационе не было места жареным блюдам.

Несмотря на то, что подобная диета помогала Алине Кабаевой поддерживать форму, не стоит пытаться повторять такое же питание дома. Лучше составить сбалансированное меню со специалистом.