Винер сделала заявление о новом замужестве: детей теперь будет в разы больше

Ирина Винер посвятила всю свою жизнь воспитанию подрастающих поколений спортсменок. Много лет ей удавалось совмещать успешную тренерскую карьеру с семьей. Тридцать лет Ирина Александровна была замужем за российским предпринимателем Алишером Усмановым. В прошлом году брак был официально расторгнут, и теперь наставница олимпийских чемпионок наконец-то готова говорить о перспективах новых отношений.

По словам тренера, она не представляет себя больше в роли жены. Ирине Александровне всегда намного ближе была позиция матери: не только для своего сына, но и для каждой из подопечных спортсменок. С девочками Винер готова находить общий язык, тратить на них свое время и силы. Ради мужчин педагог на такие жертвы не готова. Об этом пишет издание StarHit.

Вместо того чтобы снова пойти под венец, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики планирует набрать еще больше учениц. Правда, так категорична Винер только относительно брака. Вопросы об отношениях с мужчинами женщина предпочитает оставлять без внимания.