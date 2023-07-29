Винер раскрыла особые «отношения» с алкоголем: мешала и пила гранеными стаканами

Ирина Винер по праву считается одним из лучших тренеров по гимнастике не только в России, но и во всем мире. На ее счету не одно поколение олимпийских чемпионок. На этой неделе Ирине Александровне исполняется 75 лет. В честь своего юбилея она посетила подкаст «Креативные индустрии» и раскрыла несколько своих тайн.

Как настоящая спортсменка, Винер ведет здоровый образ жизни. Она продолжает тренироваться, следит за питанием и не употребляет алкоголь. Но так было не всегда. В молодости Ирина активно экспериментировала со спиртными напитками.

По словам Винер, алкоголь ее совершенно не берет. Если другие люди после пары бокалов могут стать веселее и расслабиться, то на Ирину Александровну спиртное никак не влияет. Она могла выпить что угодно, даже целыми стаканами — толку не было. Поэтому тренер полностью отказалась от алкоголя. Расслабляться и поднимать настроение ей помогает музыка.