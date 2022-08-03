Винер раскрыла, чем Кабаева поплатилась за успех

В 1995 году юная Алина Кабаева начала тренироваться у именитого тренера Ирины Винер. Спортсменка сомневалась в успехе ученицы: ее фигура, рост и техника казались неподходящими для гимнастики. Но Винер решила дать подопечной шанс и не прогадала. Алина поразила тренера своей трудоспособностью: гимнастка была готова тренироваться сутками. Мешал ей один недостаток — Алина была склонна к полноте.

Ирина вспоминала, что Кабаева быстро набирала лишние килограммы от любой недиетической еды. Избавиться от них девушке удавалось с трудом, поэтому ей приходилось вести полуголодный образ жизни.

Винер рассказала в беседе с порталом Woman.ru , что однажды она даже запретила Кабаевой заходить в зал для тренировок, заметив, что гимнастка поправилась. Алина пришла в форму всего за три дня — как выяснилось, она просто отказалась от любой еды и пила лишь воду. Кроме того, спортсменка по несколько раз в день устраивала пробежки. Ирина оценила старания ученицы.

Были вместе 8 лет: как живет бывшая жена Корчевникова, которую он скрывал от всех

Этим гимнастке и пришлось поплатиться за успех — вся дальнейшая карьера Алины проходила на фоне регулярных голодовок. Пока ее коллеги по команде могли отметить победу мороженым и тортом, в рационе Кабаевой были исключительно куриная грудка, творог и зеленые яблоки. Зато она стала чемпионкой Олимпиады, два раза победила на первенстве мира, пять — на чемпионатах Европы и стала абсолютным лидером всех российских состязаний с 1999 по 2007 годы.