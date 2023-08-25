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Винер придумала два необычных ритуала для сестер Авериных: помогли стать чемпионками

25 августа 2023 17:30
Винер придумала два необычных ритуала для сестер Авериных: помогли стать чемпионками

Звезды сборной выполняют их каждый раз.

Гимнастки Арина и Дина Аверина давно внесли свои имена в мир профессионального спорта. Армия их поклонников следит за каждым выступлением девушек, но далеко не все догадываются, что побеждать им помогает не только талант.

По словам самих Авериных, которые разоткровенничались в шоу «Вечерний Ургант», у них с тренером Ириной Винер есть несколько ритуалов, которые помогают им собраться с силами и показать лучший результат. Так, каждый раз перед выступлением спортсменка натирает уши своим подопечным, чтобы привести их в чувство.

Помимо этого, и Арина, и Дина Аверины должны пристально посмотреть в глаза своему тренеру. И взгляд может продолжаться несколько секунд, пока Винер не поймет, что девушки готовы к соревнованиям. Только после этого они могут пойти на ковер и показать свою программу.

«Она нас так настраивает», — признается Арина.

Фото: legion-media.ru, @RTVItainment / youtube.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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