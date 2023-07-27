Винер объяснила, чем успешный человек отличается от неудачника: проверьте себя

Ирина Винер — образец для подражания даже для тех, кто не интересуется всерьез художественной гимнастикой. Главный тренер сборной страны не скрывает, благодаря чему ей удалось добиться успеха. И этому качеству она учит всех своих подопечных.

Лишь одно свойство характера, по мнению Винер, отличает успешного человека от неудачника. И это вовсе не любовь к своему делу, как могут подумать многие.

Тренер уверена, что добиться высоких результатов не только в спорте, но и в любой области невозможно без такого качества, как умение стойко терпеть неудачи и превозмогать трудности. В противном случае, как отмечает именитая наставница, поставленной цели никогда не добиться.