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Винер объяснила, чем успешный человек отличается от неудачника: проверьте себя

27 июля 2023 12:35
Винер объяснила, чем успешный человек отличается от неудачника: проверьте себя

Все предельно просто.

Ирина Винер — образец для подражания даже для тех, кто не интересуется всерьез художественной гимнастикой. Главный тренер сборной страны не скрывает, благодаря чему ей удалось добиться успеха. И этому качеству она учит всех своих подопечных.

Лишь одно свойство характера, по мнению Винер, отличает успешного человека от неудачника. И это вовсе не любовь к своему делу, как могут подумать многие.

Тренер уверена, что добиться высоких результатов не только в спорте, но и в любой области невозможно без такого качества, как умение стойко терпеть неудачи и превозмогать трудности. В противном случае, как отмечает именитая наставница, поставленной цели никогда не добиться.

«Нужно воспитывать в детях необходимость терпеть, пока не достигнешь того, что тебе нужно», — заявила Ирина Александровна в студии подкаста «Креативные индустрии».

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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