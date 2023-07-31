Винер каждый день любуется этим молодым красавцем по утрам: речь не про сына

Недавно Ирина Винер, снискавшая репутацию «железной леди», неожиданно для всех раскрыла свою чувствительную сторону. У тренера по художественной гимнастике есть определенные слабости.

Оказывается, в доме Ирины Александровны на самом видном месте висит портрет одного юного красавчика. И речь идет не о сыне Винер, как можно было бы подумать. Главным украшением зала стала огромная фотография Александра Бакаржиева, чемпиона России по брейкингу. Портрет, на котором он предстал вместе с Ириной Александровной, подарил сам танцор на ее прошлый день рождения. С тех пор тренер каждое утро любуется этим презентом.

Бакаржиев танцует брейк-данс и подает огромные надежды.

«Саша делал свои программы под концерт Чайковского, третья часть», — восхищенно отозвалась о Бакаржиеве Ирина Александровна.

Прославленный тренер прочит танцору олимпийское золото. Брейк-данс, как стало известно, войдет в программу Олимпиады-2024. МОК всеми силами взялся за омоложение зрительской аудитории.