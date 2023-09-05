Винер добилась успеха и стала богатой благодаря одному правилу: правду раскрыл гороскоп

Ирина Винер — один из самых прославленных российских тренеров не только в художественной гимнастике, но и во всем отечественном спорте. Всю жизнь женщина усердно работала, подарив стране не одно поколение олимпийских чемпионок. Но главной причиной успеха она называет вовсе не трудолюбие.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики рассказала, что в профессии ей всегда помогало одно простое правило. «Самое первое — это любовь к детям», — заявила Ирина Александровна. По словам тренера, это прописано даже в ее гороскопе. Именно отношение к подопечным и помогло Винер добиться всего в жизни. Об этом рассказало издание StarHit.

Также наставница чемпионок называет важными качествами профессионализм и терпение. Именно они необходимы для работы с детьми. Тренер заявляет, что с годами научилась подстраиваться под любого ребенка, поэтому и смогла воспитать столько прекрасных спортсменок.