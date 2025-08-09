Винчестеры смешили — фанаты пищали: топ-5 лучших серий «Сверхъестественного», которые стоит пересмотреть

Создатели часто заигрывали с фан-сообществом — и попадали в самую точку.

За 15 сезонов сериал «Сверхъестественное» успел стать настоящей легендой жанра. Удивительно, но больше всего фанаты полюбили не столько драму и ужас, а скорее химию между братьями Винчестерам. Те серии, где они позволяют себе шутки, ломают привычные каноны и просто без останвоки подкалывают друг друга, — самые топовые.

Сегодня вспоминаем топ-5 серий, которые стоит пересмотреть хотя бы ради того, чтобы снова посмеяться и проникнуться атмосферой, за которую «Сверхъестественное» любят миллионы.

«Ошибка по-французски» (6-й сезон, 15-я серия) — рейтинг 9,6

Братья Винчестеры, которые уже видели все, внезапно оказываются на съемочной площадке… своего же сериала! Ангел Бальтазар, чтобы спрятать Сэма и Дина от очередной беды, переносит их в параллельную реальность, где они — не охотники на демонов, а актеры Дженсен Эклс и Джаред Падалеки.

Кастиэль становится обычным парнем, зависающим в соцсетях, а Руби — женой Сэма. Самое забавное — смотреть, как герои пытаются разобраться, что к чему, когда вокруг декорации и съемочный процесс. Сломанная четвертая стена — и фанаты просто пищат от восторга!

«Скубиестественное» (13-й сезон, 16-я серия) — рейтинг 9,5

Мультяшный сюрприз! В этой серии братья неожиданно оказываются в мире «Скуби-Ду» вместе с легендарной командой: Фред, Дафни, Велма, Шэгги и, конечно, самим Скуби.

Но шутки в сторону — в этом привычном мире происходит что-то страшное: зло пробралось сюда не по сценарию, а по-настоящему. Под маской скрывается не человек, а настоящий монстр. Теперь Винчестерам предстоит спасти не только себя, но и своих новых нарисованных друзей. И все это — в стиле фирменного юмора «Сверхъестественного».

«Переключая каналы» (5-й сезон, 8-я серия) — рейтинг 9,6

Что если твоя жизнь превратится в телешоу? В этой серии Винчестеры имеют дело с мастером иллюзий по прозвищу Фокусник, который предлагает провести сутки внутри собственного шоу.

Пародия на популярные телепередачи с фирменным миксом мистики и юмора. Братья попадают в самые разные телевизионные форматы — от романтических сериалов до криминальных драм — и, конечно, не обходится без привычных им приключений. Испытания Фокусника скоро надоедают братьям, но как же им выбраться? Включайте, чтобы узнать.

«Желтая лихорадка» (4-й сезон, 6-я серия) — рейтинг 9,1

Когда Винчестеры расследуют загадочные смерти, похожие на сердечные приступы, оказывается, что дело не просто в болезнях — жертвы умирали от жуткого страха. И вот начинается настоящая паника, особенно когда и сам Дин начинает испытывать необъяснимый ужас. Самый бесстрашный охотник вдруг паникует из-за... очаровательного йоркширского терьера.

Серия смешит и пугает одновременно. Сэм здесь включает заботливого брата, но и без подколов не обошлось, а Дин (со скрипом) пытается справиться со странным проклятием.

«Лебединая песня» (5-й сезон, 22-я серия) — рейтинг 9,7

Пожалуй, это исключение в нашем топе. Здесь уже не до смеха. Финальная битва пяти сезонов, когда ставки зашкаливают, а Винчестеры готовятся к апокалипсису.

Сэм собирается стать сосудом Люцифера, чтобы запечатать его в клетке, а Дин — отчаянно пытается спасти брата.

Это эпическое завершение, которое фанаты считают лучшей серией всего сериала. Возможная гибель всего мира и братская преданность идут рука об руку. И тут невозможно не согласиться, что лучше не было и не будет.

Ранее мы писали: Создатели «Ведьмака» от Netflix бездарно испортили один из главных книжных «твистов»: ничего круче в сериале уже не будет