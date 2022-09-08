Вина в крахе карьеры советской Одри Хепберн лежит на муже: и вот почему

Галина Беляева проснулась знаменитой после выхода драмы «Мой ласковый и нежный зверь». Артистка, которую сразу же окрестили советской Одри Хепберн, была уверена, что картина откроет ей двери в большое кино, поэтому уже совсем скоро она получит предложения от именитых режиссеров. Однако актриса была вынуждена посвятить все свое время личной жизни.

Еще на съемках «Моего ласкового и нежного зверя» у нее с режиссером Эмилем Лотяну завязались романтические отношения. Чувства влюбленных были настолько сильны, что после 18-летия артистки постановщик тут же сделал ей предложение. С трудом ему удалось уговорить родственников невесты, и в 1979 году они стали мужем и женой.

Первые годы отношений в паре все складывалось хорошо. Муж и жена жили душа в душу, а в 1980 году артистка забеременела. Однако снималась она только у своего супруга и в 1983 году появилась в роли танцовщицы Анны Павловой. Балетное сообщество страны не оценило эту кандидатуру, ведь Беляева, хоть и училась в хореографическом училище, еще не пришла в необходимую форму после родов. В итоге после десятков жалоб Лотяну уволили из Мосфильма, а Беляевой дали понять, что после скандала она вряд ли сможет получить достойную роль в кино. Также негативно сказалась и репутация самого Лотяну. Дело в том, что он считался полудиссидентом и бунтарем, поэтому с его женой, несмотря на ее талант, никто не хотел работать.

Резонансная ситуация весьма негативно сказалась на отношениях супругов. Лотяну и раньше позволял себе притеснять жену, а после скандала отказался дать ей развод и выкрал их общего сына. Лишь спустя несколько месяцев Беляевой удалось найти мужа и расторгнуть с ним брак.

В итоге Беляева смогла реализовать свои творческие амбиции только на театральной сцене. В 1983 году она стала артисткой труппы Московского академического театра имени Владимира Маяковского и блистала во множестве спектаклей на знаменитой сцене.