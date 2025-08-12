Вилкой в глаз или выиграть раз? Что вас ждало бы в «Игре в кальмара» от Netflix — пройдите тест и попытайтесь не повторить судьбу Ки-Хуна

«Игра в кальмара» — настоящая проверка на прочность, где ставки невероятно высоки, а цена ошибки — жизнь. В этом жестоком испытании побеждают не самые сильные, а те, кто умеет мыслить на несколько ходов вперед, сохранять холодный рассудок и быстро адаптироваться к опасностям. Хотите представить себя на месте участников?

Сможете ли вы удержаться на плаву, когда вокруг — смерть и предательство? Как быстро вы раскроете истинные лица соперников? И какие решения примете в критический момент?

Наш тест создан для того, чтобы определить — насколько вы готовы к такой экстремальной ситуации. Вопросы заставят вас задуматься, как бы вы действовали в самых разных сценах игры: от первого испытания «Красный свет, зеленый свет» до напряжённых переговоров и опасных союзов.

Ответьте честно и узнайте, сможете ли вы пройти через все испытания живым и приблизиться к заветным 2,6 миллиардам рублей в переводе на нашу валюту.

Возможно, вы удивите даже себя — в мире «Игры в кальмара» именно такие качества и делают победителей. Готовы проверить? Тогда приступайте — ваша игра начинается прямо сейчас.

