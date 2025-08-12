Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вилкой в глаз или выиграть раз? Что вас ждало бы в «Игре в кальмара» от Netflix — пройдите тест и попытайтесь не повторить судьбу Ки-Хуна

Вилкой в глаз или выиграть раз? Что вас ждало бы в «Игре в кальмара» от Netflix — пройдите тест и попытайтесь не повторить судьбу Ки-Хуна

12 августа 2025 11:50
Вилкой в глаз или выиграть раз? Что вас ждало бы в «Игре в кальмара» от Netflix — пройдите тест и попытайтесь не повторить судьбу Ки-Хуна

Главный герой совершил поистине выдающийся, но бессмысленный поступок. Смогли бы его переплюнуть?

«Игра в кальмара» — настоящая проверка на прочность, где ставки невероятно высоки, а цена ошибки — жизнь. В этом жестоком испытании побеждают не самые сильные, а те, кто умеет мыслить на несколько ходов вперед, сохранять холодный рассудок и быстро адаптироваться к опасностям. Хотите представить себя на месте участников?

Сможете ли вы удержаться на плаву, когда вокруг — смерть и предательство? Как быстро вы раскроете истинные лица соперников? И какие решения примете в критический момент?

Наш тест создан для того, чтобы определить — насколько вы готовы к такой экстремальной ситуации. Вопросы заставят вас задуматься, как бы вы действовали в самых разных сценах игры: от первого испытания «Красный свет, зеленый свет» до напряжённых переговоров и опасных союзов.

Ответьте честно и узнайте, сможете ли вы пройти через все испытания живым и приблизиться к заветным 2,6 миллиардам рублей в переводе на нашу валюту.

Возможно, вы удивите даже себя — в мире «Игры в кальмара» именно такие качества и делают победителей. Готовы проверить? Тогда приступайте — ваша игра начинается прямо сейчас.

Ранее мы также писали: Танос, Фронтмен или 456-й? Тест покажет, кем бы вы стали в «Игре в кальмара» от Netflix

Фото: Кадр из сериала «Игра в кальмара»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
У одного фиолетовая кожа, у другого волосы: на какого Таноса вы больше похожи — из «Мстителей» или «Игры в кальмара» (тест) У одного фиолетовая кожа, у другого волосы: на какого Таноса вы больше похожи — из «Мстителей» или «Игры в кальмара» (тест) Читать дальше 9 августа 2025
Остановились в развитии: 2 сезон «Уэнсдэй» так и не исправил одну из главных проблем первого — но теперь стало даже хуже Остановились в развитии: 2 сезон «Уэнсдэй» так и не исправил одну из главных проблем первого — но теперь стало даже хуже Читать дальше 11 августа 2025
«Повторили ошибки НВО»: 2 сезон «Ван Пис» от Netflix в эпицентре «расового» скандала — всему виной темнокожая Виви «Повторили ошибки НВО»: 2 сезон «Ван Пис» от Netflix в эпицентре «расового» скандала — всему виной темнокожая Виви Читать дальше 11 августа 2025
Создатели «Ведьмака» от Netflix бездарно испортили один из главных книжных «твистов»: ничего круче в сериале уже не будет Создатели «Ведьмака» от Netflix бездарно испортили один из главных книжных «твистов»: ничего круче в сериале уже не будет Читать дальше 8 августа 2025
3 сезон «Монолога фармацевта» остался без одной из лучших героинь: зрители уже в ярости — а авторы тайтла подлили масла в огонь 3 сезон «Монолога фармацевта» остался без одной из лучших героинь: зрители уже в ярости — а авторы тайтла подлили масла в огонь Читать дальше 13 августа 2025
Что за имя такое — Среда? Уэнсдей получила его из старой песенки — и да, родители у нее с юмором Что за имя такое — Среда? Уэнсдей получила его из старой песенки — и да, родители у нее с юмором Читать дальше 12 августа 2025
«Дом дракона» — издевка на фоне этого приквела «Игры престолов»: в игре про Вестерос был лучший сюжетный поворот «Дом дракона» — издевка на фоне этого приквела «Игры престолов»: в игре про Вестерос был лучший сюжетный поворот Читать дальше 12 августа 2025
Пройдут только те, кто цитирует фильм без запинки: сложный тест на знание «Любовь и голуби» Пройдут только те, кто цитирует фильм без запинки: сложный тест на знание «Любовь и голуби» Читать дальше 12 августа 2025
«Запретное, священное»: у реального Сулеймана было целых 3 гарема, из них женский лишь один — в другом держали юных мальчиков «Запретное, священное»: у реального Сулеймана было целых 3 гарема, из них женский лишь один — в другом держали юных мальчиков Читать дальше 12 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше