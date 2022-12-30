Викторию можно только пожалеть: подарок Дэвида Бекхэма вас тоже шокирует

Виктория и Дэвид Бекхэм вновь заставили всех говорить о себе. Звездное семейство не прочь делиться с поклонниками подробностями личной жизни. Вот и на этот раз супруги всполошили Сеть.

В своем микроблоге модель и певица опубликовала новый пост, в котором показала свежий снимок с любимым мужем. Глядя на него, поклонникам остается лишь пожалеть Викторию и порадоваться за Дэвида.

Дело в том, что знаменитость облачилась в белую толстовку с весьма красноречивой надписью, которая гласит следующее: «Все, что я хочу на Рождество, это Дэвид Бекхэм». При этом выражение лица модели радостным уж точно не назовешь, а вот футболист, напротив, расплылся в счастливой улыбке.

Впрочем, понять его можно. Далеко не каждому мужчине удается так сэкономить на рождественском подарке для возлюбленной. К слову, интернет-пользователи оценили юмор.