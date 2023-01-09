Виктория кусает локти: гляньте, как выглядит 67-летняя теща сына Дэвида Бекхэма

В этом году у Бекхэмов состоялось знаменательное событие — сын Дэвида и Виктории Бруклин женился на красавице Николе Пельтц. Супруга происходит из семьи биллионера Нельсона Пельтца. Его жена и мать Николы, сногсшибательная Клаудиа Хеффнер, способна с легкостью затмить свою новоиспеченную родственницу Викторию Бекхэм. Женщине уже 67 лет, но выглядит для своего возраста она просто роскошно.

Клаудиа — бывшая модель подиума. В середине 80-х она стала законной супругой американского промышленника Нельсона Пельтца. В этом браке Клуадиа родила мужу восемь детей! Удивительно, как ей удалось сохранить шикарную фигуру и внешность после многочисленных родов.

Виктории Бекхэм впору кусать локти, ведь у нее «всего» четверо детей, а Клаудиа ничуть не уступает ей по красоте. Впрочем, недоброжелатели уже приписали теще Бруклина многочисленные пластические операции — блефаропластику и манипуляции по исправлению формы губ. В любом случае внешнему виду Клаудии можно лишь позавидовать.