Виктория Боня забыла отретушировать свои фото и шокировала фанатов: зря думали, что красотка

Викторию Боню не раз критиковали за любовь к фильтрам и фотошопу. На своих фото экс-участница «Дома-2» действительно выглядит идеально: сияющая кожа и ни одной морщинки. Но в реальной жизни все несколько иначе.

Фанаты получили уникальную возможность убедиться в том, что напрасно считали светскую львицу эталонной красоткой. С недавних пор Боня отказалась от ретуши своих снимков, а на видео перестала накладывать фильтры.

В Сети негодуют, ведь ранее блогер продавала курсы по гимнастике для лица, благодаря которым якобы и выглядит молодо и привлекательно. Однако горькая правда вышла наружу — в свои 43 года звезда выглядит на 50 лет. Теперь интернет-пользователи ждут от Бони новых курсов или марафонов, но на этот раз по принятию себя.

В любом случае многие подписчики оказались не готовы принимать Боню такой, какая она есть.