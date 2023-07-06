Виктория Бекхэм избавилась от 15 кг с помощью «правильного» ужина: вы тоже можете

Фигура Виктории Бекхэм с годами становится все стройнее. Во времена Spice Girls певица была пухлощекой девушкой с формами, но сегодня «перчинке» позавидует любая модель.

Как выяснилось, секрет Виктории не в изнуряющих тренировках, а в правильно подобранной диете. После рождения Бруклина Бекхэм резко похудела на 15 килограммов и до сих пор держит себя в одном весе. Так Виктория стала примером для подражания и иконой стиля Британии.

Любая женщина может повторить «трюк» Бекхэм и легко избавиться от лишних кило. Артистка отдает предпочтение полезным овощам, при этом не приемлет никакого голодания. Отказ от еды, по ее словам, лишает кожу и организм полезных веществ. Поэтому певица выкручивается так.

Ужин Виктории состоит из стейка семги, приготовленного на пару. Также блюдо можно сделать и в духовке. На пергаментную бумагу нужно положить шпинат и рыбу. Сверху можно полить соусом из меда, оливкового масла. Стейк завертывается в конвертик и отправляется в духовку на 15-20 минут. Температура должна составлять 200 градусов.

К семге Виктория подает овощной гарнир.