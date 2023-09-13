Викторина на знание «Счастливы вместе»: глазам не поверите, узнав возраст Даши и Лены Полено

«Счастливы вместе» являются для многих любимым ситкомом нулевых. Жизнь эксцентричной семейки Букиных и их соседей не оставляла равнодушным никого. Поклонники до сих пор надеются на продолжение проекта и возвращение любимых героев.

Один из главных достоинством картины был блестящий актерский состав. Артисты от души отрывались на съемочной площадке. Мало кто знает, но большинство из них были значительно младше своих персонажей.

Чета Букиных является родителями подростков. При этом на момент съемок Виктору Логинову, сыгравшему Гену, был 31 год, а его экранной жене Наталье Бочкаревой всего 26 — столько же, сколько и исполнительнице роли карьеристки Лены Полено Юлии Захаровой. Женю, супруга Лены, сыграл 28-летний Алексей Секирин. При этом Дарье Сагаловой, воплотившей образ Светы Букиной, было всего на пять лет меньше, чем ее «маме».