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Викторина для внимательных: узнаете ли вы суперзвезду в этой невзрачной брюнетке

22 октября 2023 06:00
Викторина для внимательных: узнаете ли вы суперзвезду в этой невзрачной брюнетке

Из скромницы в уверенную в себе диву.

Чем знаменитости отличаются от обычных людей? Часто это не столько удивительная красота, сколько умение правильно подать себя: грамотная работа стилистов, визажистов, косметологов и хирургов. Достаточно посмотреть на фото известных людей до и после — разница налицо.

Ирина Аллегрова начала артистическую карьеру в далеком 1970 году. На первых телевизионных записях с участием певицы можно увидеть миловидную естественную брюнетку, которая явно стесняется камеры. С годами стиль кумира миллионов сильно поменялся — от серой мышки не осталось и следа.

В 80-е звезда носила рокерские наряды и делала начесы, а в 90-е появляется знаменитый образ «шальной императрицы»: кудри, блонд, корсеты, полуобнаженная грудь и гламурный макияж. Такой же яркой и эффектной исполнительница остается и в 71 год. Кажется, Аллегрова решила никогда не стареть.

Викторина для внимательных: узнаете ли вы суперзвезду в этой невзрачной брюнетке
Фото: Кадр из клипа Ирины Аллегровой «Найди меня» (1985)
Алла Новикова
Алла Новикова
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