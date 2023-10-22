Викторина для внимательных: узнаете ли вы суперзвезду в этой невзрачной брюнетке

Из скромницы в уверенную в себе диву.

Чем знаменитости отличаются от обычных людей? Часто это не столько удивительная красота, сколько умение правильно подать себя: грамотная работа стилистов, визажистов, косметологов и хирургов. Достаточно посмотреть на фото известных людей до и после — разница налицо.

Ирина Аллегрова начала артистическую карьеру в далеком 1970 году. На первых телевизионных записях с участием певицы можно увидеть миловидную естественную брюнетку, которая явно стесняется камеры. С годами стиль кумира миллионов сильно поменялся — от серой мышки не осталось и следа.

В 80-е звезда носила рокерские наряды и делала начесы, а в 90-е появляется знаменитый образ «шальной императрицы»: кудри, блонд, корсеты, полуобнаженная грудь и гламурный макияж. Такой же яркой и эффектной исполнительница остается и в 71 год. Кажется, Аллегрова решила никогда не стареть.