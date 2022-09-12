Викторина для настоящих фанаток кино СССР: угадайте фильм с Табаковым по случайному кадру

Имя Олега Табакова знакомо каждому ценителю отечественного кинематографа, а также советских мультфильмов - этот уникальный артист озвучил множество любимых с детства персонажей. Интересно, что в актерскую профессию Олег Павлович пришел по чистой случайности. В послевоенное время, на которое пришлись детство и юность Табакова, многие мальчишки проводили время на улице, нередко попадали в плохие компании. Чтобы единственный сын не связался со шпаной и не пошел по кривой дорожке, мать Табакова за руку отвела его в драматическую студию, действовавшую при городском Дворце пионеров. На приемную комиссию Олег, прочитавший стихотворение Пушкина “Во глубине сибирских руд…”, большого впечатления не произвел. Однако педагог, которая вела театральный кружок, хорошо понимала, какие мотивы движут матерью, которая привела мальчика на прослушивание. Поэтому Табакова взяли в студию, скоро он раскрылся как начинающий актер и начал исполнять ведущие роли.

За долгую творческую жизнь Олег Табаков сыграл более 200 ролей в кино. Проверьте, насколько хорошо вы знакомы с фильмографией актера, с помощью нашего теста.