Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Викинг»: помпезный прорыв или забытая халтура? Как выглядит главный хит 2016 года спустя 10 лет

«Викинг»: помпезный прорыв или забытая халтура? Как выглядит главный хит 2016 года спустя 10 лет

1 февраля 2026 10:52
Кадры из фильма «Викинг»

Полтора миллиарда в прокате, реклама на всех каналах и обзор от BadComedian. Это было событие.

Помните 2016 год? На экраны с грохотом боевых барабанов и беспрецедентной рекламной кампанией ворвался «Викинг» — фильм, собравший в прокате под 1,5 миллиарда рублей и претендовавший на звание нового эталона российского исторического кино.

Десять лет спустя «Кинофиша» решила разобраться: устарел ли этот масштабный проект, или он до сих пор остаётся громкой вехой?

По мнению кинокритика Александра Шпагина, «Викинг» был не просто коммерческим проектом. Он стал одной из «первых ласточек», сформировавших прорыв в отечественном коммерческом кино 2010-х, наряду с «Движением вверх» и «Последним богатырём».

«Викинг»: помпезный прорыв или забытая халтура? Как выглядит главный хит 2016 года спустя 10 лет

Его сила — в слоёной структуре: за мощной зрелищностью и приключенческим боевиком скрывался серьёзный внутренний месседж. Главный герой, князь Владимир, представал не хрестоматийным святым, а сложным, неоднозначным персонажем «языческого мира», который лишь к финалу обретал христианство и «твёрдую опору».

«С первых кадров эта картина ведёт тебя в большее пространство, чем просто зрелищное кино», — отмечает Шпагин. Именно эта попытка совместить масштабный экшен с историко-философской концепцией, пусть и спорной, выделяла «Викинга» на фоне многих современных проектов.

А устарел ли он визуально? Критик уверен: нет. Киноязык с 2010-х практически не изменился. Если бы «Викинг» вышел сейчас, зритель вряд ли догадался бы, что фильму десять лет — разве что заметил бы чуть менее отполированные CGI-эффекты. Актёры в гриме и костюмах смотрятся так же убедительно, эпос зашкаливает.

«Викинг»: помпезный прорыв или забытая халтура? Как выглядит главный хит 2016 года спустя 10 лет

«Викинг» — безусловно, продукт своего времени: амбициозный, пафосный, сделанный с размахом. Он не стал безупречной классикой, но и «халтурой» его не назовёшь. Это был важный эксперимент, показавший, что российское кино может замахнуться на собственные «Игры престолов» и собрать за этим зрелищем миллионы.

Десять лет спустя он выглядит скорее артефакт эпохи больших бюджетов и смелых надежд, чем устаревший провал. И, как заключает Шпагин: «Было бы хорошо, если бы таких исторических картин снималось больше». Потому что после «Викинга» уровня его амбиций и визуальной мощи в нашем историческом кино почти не было — разве что удалось «Сердцу Пармы».

Фото: Кадры из фильма «Викинг» (2016)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами» Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами» Читать дальше 22 февраля 2026
Первые зрители уже вышли из зала: «Король и Шут. Навсегда» разделил фанатов — одни в восторге, другие в недоумении Первые зрители уже вышли из зала: «Король и Шут. Навсегда» разделил фанатов — одни в восторге, другие в недоумении Читать дальше 22 февраля 2026
Фанаты пакуют чемоданы — и идут по следам «Короля и Шута» в Петербурге: локации из фильма и реальные места, связанные с группой Фанаты пакуют чемоданы — и идут по следам «Короля и Шута» в Петербурге: локации из фильма и реальные места, связанные с группой Читать дальше 22 февраля 2026
«Сказка о царе Салтане» на всех парах летит к новому рекорду: 900 млн в прокате уже собрала, но это – не предел «Сказка о царе Салтане» на всех парах летит к новому рекорду: 900 млн в прокате уже собрала, но это – не предел Читать дальше 22 февраля 2026
Только фанаты рыбалки, охоты и водки пройдут этот тест безошибочно: помните ли вы «Национальные особенности» Только фанаты рыбалки, охоты и водки пройдут этот тест безошибочно: помните ли вы «Национальные особенности» Читать дальше 22 февраля 2026
Царь Салтан, да не тот: 3 отечественных экранизации сказок Пушкина, за которые действительно не стыдно Царь Салтан, да не тот: 3 отечественных экранизации сказок Пушкина, за которые действительно не стыдно Читать дальше 21 февраля 2026
Бросил жену ради Джулии Робертс, а вернувшись домой развелся: драматическая судьба звезды «Лесника» Бросил жену ради Джулии Робертс, а вернувшись домой развелся: драматическая судьба звезды «Лесника» Читать дальше 21 февраля 2026
У «Чебурашки 2» больше нет реальных конкурентов: Гена уделал «Буратино», «Простоквашино» и «Аватара» У «Чебурашки 2» больше нет реальных конкурентов: Гена уделал «Буратино», «Простоквашино» и «Аватара» Читать дальше 21 февраля 2026
3 000 000 000: эта российская короткометражка побила мировой рекорд сборов, хотя с оценками все плохо 3 000 000 000: эта российская короткометражка побила мировой рекорд сборов, хотя с оценками все плохо Читать дальше 21 февраля 2026
«С ними дядька Черномор»: как в «Салтана» попал злодей из другой сказки Пушкина «С ними дядька Черномор»: как в «Салтана» попал злодей из другой сказки Пушкина Читать дальше 21 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше