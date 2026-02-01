«Викинг»: помпезный прорыв или забытая халтура? Как выглядит главный хит 2016 года спустя 10 лет

Полтора миллиарда в прокате, реклама на всех каналах и обзор от BadComedian. Это было событие.

Помните 2016 год? На экраны с грохотом боевых барабанов и беспрецедентной рекламной кампанией ворвался «Викинг» — фильм, собравший в прокате под 1,5 миллиарда рублей и претендовавший на звание нового эталона российского исторического кино.

Десять лет спустя «Кинофиша» решила разобраться: устарел ли этот масштабный проект, или он до сих пор остаётся громкой вехой?

По мнению кинокритика Александра Шпагина, «Викинг» был не просто коммерческим проектом. Он стал одной из «первых ласточек», сформировавших прорыв в отечественном коммерческом кино 2010-х, наряду с «Движением вверх» и «Последним богатырём».

Его сила — в слоёной структуре: за мощной зрелищностью и приключенческим боевиком скрывался серьёзный внутренний месседж. Главный герой, князь Владимир, представал не хрестоматийным святым, а сложным, неоднозначным персонажем «языческого мира», который лишь к финалу обретал христианство и «твёрдую опору».

«С первых кадров эта картина ведёт тебя в большее пространство, чем просто зрелищное кино», — отмечает Шпагин. Именно эта попытка совместить масштабный экшен с историко-философской концепцией, пусть и спорной, выделяла «Викинга» на фоне многих современных проектов.

А устарел ли он визуально? Критик уверен: нет. Киноязык с 2010-х практически не изменился. Если бы «Викинг» вышел сейчас, зритель вряд ли догадался бы, что фильму десять лет — разве что заметил бы чуть менее отполированные CGI-эффекты. Актёры в гриме и костюмах смотрятся так же убедительно, эпос зашкаливает.

«Викинг» — безусловно, продукт своего времени: амбициозный, пафосный, сделанный с размахом. Он не стал безупречной классикой, но и «халтурой» его не назовёшь. Это был важный эксперимент, показавший, что российское кино может замахнуться на собственные «Игры престолов» и собрать за этим зрелищем миллионы.

Десять лет спустя он выглядит скорее артефакт эпохи больших бюджетов и смелых надежд, чем устаревший провал. И, как заключает Шпагин: «Было бы хорошо, если бы таких исторических картин снималось больше». Потому что после «Викинга» уровня его амбиций и визуальной мощи в нашем историческом кино почти не было — разве что удалось «Сердцу Пармы».