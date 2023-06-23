Видно все изъяны: пропавшую 63-летнюю звезду «Ассы» показали без прикрас

Актриса принимает себя такой, какая она есть.

Татьяна Друбич оставила съемки в кино в прошлом. По профессии актриса — врач-эндокринолог. Звезда фильма «Асса» выбрала медицину и исчезла из медийного пространства.

Однако не так давно знаменитость напомнила поклонникам о себе. Друбич дала интервью, обсуждать которое перестанут еще не скоро. На камеру артистка честно ответила на множество личных вопросов. Но многие не столько слушали, сколько смотрели на Татьяну Люсьеновну.

Интернет-пользователи были рады тому, что пропавшую с радаров 63-летнюю Друбич показали без прикрас. На экране видно все изъяны актрисы, но это нисколько не портит общего впечатления. Напротив, поклонники восхитились тем, что знаменитость с достоинством принимает свой возраст и не пытается показаться лучше, чем она есть на самом деле.

«Как интеллигентно стареет, нет жеманности, не выбирает свет, чтобы выигрышно выглядеть, всегда была человеком в себе, браво!», «Как же эстетически хорошо смотрятся мимические морщины на ухоженном лице!», «Ни пафоса, ни звездности. Просто нормальная женщина!»

— пишут в Сети.