Видно каждый изъян: так ли хороша Кровавая барыня, если ее умыть (честное фото)

Юлия Снигирь, в отличие от многих других своих коллег, не пытается казаться лучше, чем она есть на самом деле. Актриса давно отказалась от фотошопа и фильтров, но это еще цветочки.

Звезда сериала «Кровавая барыня» не побоялась показать в социальных сетях себя без макияжа. Оказалось, что, если эффектную брюнетку как следует умыть, она уже не так хороша.

На опубликованном знаменитостью честном кадре видно каждый ее изъян. На коже Юлии уже появились морщины. И в целом ее лицо кажется уже не таким выразительным, каким все привыкли его видеть.

Между тем актриса огорошила публику признанием, что на этом снимке выглядит лучше, чем в реальной жизни. Дело в том, что фотография сделана при удачном освещении, к тому же знаменитость выбрала правильный ракурс, слегка приподняв камеру. Если бы не эти простые уловки, то вид Снигирь в кадре был бы еще более удручающим.