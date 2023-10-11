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Видно из-под платья: публика ахнула, увидев изменившийся живот Боярской

11 октября 2023 08:15
Видно из-под платья: публика ахнула, увидев изменившийся живот Боярской

Округлившаяся актриса появилась на сцене.

Елизавету Боярскую заподозрили в очередной беременности. Дочь главного мушкетера страны не комментирует слухи, но выбор нарядов и заметно округлившийся живот намекают, что у любых разговоров всегда есть причина.

В новом спектакле Елизавета играет беременную женщину и выходит на сцену с огромным накладным животом. Впервые увидев супругу Максима в таком виде, зрители были поражены: фигура актрисы выглядела очень натурально. На поклон звезда выходит уже без накладки, но под сарафаном с высокой талией можно заметить, что и настоящий живот Боярской стал круглее.

При этом на сцене актриса без стеснения дымит сигаретой, чего явно бы не стала делать в положении.

Возможно, Елизавета просто немного поправилась, а «беременная» роль стала лишь поводом для слухов. Вместе с Максимом Матвеевым артиста уже воспитывает двоих сыновей, Андрей и Григория.

Видно из-под платья: публика ахнула, увидев изменившийся живот Боярской
Фото: кадр из шоу «Ты не поверишь!» (2007-2023), Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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