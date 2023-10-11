Видно из-под платья: публика ахнула, увидев изменившийся живот Боярской

Елизавету Боярскую заподозрили в очередной беременности. Дочь главного мушкетера страны не комментирует слухи, но выбор нарядов и заметно округлившийся живот намекают, что у любых разговоров всегда есть причина.

В новом спектакле Елизавета играет беременную женщину и выходит на сцену с огромным накладным животом. Впервые увидев супругу Максима в таком виде, зрители были поражены: фигура актрисы выглядела очень натурально. На поклон звезда выходит уже без накладки, но под сарафаном с высокой талией можно заметить, что и настоящий живот Боярской стал круглее.

При этом на сцене актриса без стеснения дымит сигаретой, чего явно бы не стала делать в положении.

Возможно, Елизавета просто немного поправилась, а «беременная» роль стала лишь поводом для слухов. Вместе с Максимом Матвеевым артиста уже воспитывает двоих сыновей, Андрей и Григория.