Видно, что болел: как выглядел в последние годы жизни отец Жданова из сериала «Не родись красивой»

Сериал «Не родись красивой» в свое время был очень популярным не только среди молодежи, но и среди старшего поколения. Качественно подобранный актерский состав помог стать шоу номером один на ТВ.

Среди артистов, которые запали в душу зрителей с первых секунд, оказался и Георгий Тараторкин. Он сыграл роль отца Андрея Жданова. Однако судьба не пощадила великого актера. В 2017 году он умер, как позже стало известно от онкологии, победить которую Тараторкин так и не смог.

О неизлечимой болезни догадывались поклонники звезды, ведь недуг оставил отпечаток на внешности их кумира. На фотографиях, сделанных незадолго до смерти артиста, можно заметить, как резко он состарился - сильно исхудал, покрылся морщинами и сединой.

Однако фанаты по сей день вспоминают с особым теплом о Георгии Тараторкине, ведь за свою жизнь он подарил персонажей, которые останутся в их сердцах навсегда.