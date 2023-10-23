«Видите, как бывает»: окрыленный Корчевников не утаил важную новость о свадьбе

41-летний Борис Корчевников — один из самых завидных холостяков российского телевидения. Звезде сериала «Кадетство» удалось построить заметную карьеру, превратившись из актера сначала в популярного ведущего, а затем и в настоящего медиаменеджера. А вот в личной жизни такими успехами похвастаться не смог.

В прошлом у телеведущего был брак, который закончился тихим и спокойным разводом. После этого он никак не мог решиться на новые отношения, хотя не скрывал, что мечтает о семье. В некоторых интервью карьерист сетует, что тяжелая болезнь внесла в его жизнь свои коррективы, поэтому он уже отчаялся встретить свое счастье.

Однако у Корчевникова хватает сил радоваться за других. Например, во время интервью с Сергеем Астаховым в передаче «Жизнь и судьба» ведущий с восхищением обсудил светские новости о чужой свадьбе. Он привел в пример Александра Петрова, который спонтанно женился на своей девушке.