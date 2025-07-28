Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Видит Бог, это не я»: Шмидт из «Бригады» был бандитом и в реальной жизни был — легко мог стать русским Хайзенбергом

«Видит Бог, это не я»: Шмидт из «Бригады» был бандитом и в реальной жизни был — легко мог стать русским Хайзенбергом

28 июля 2025 15:42
Дмитрий Гуменецкий

Он прошёл Чечню, снялся в культовом сериале и хотел лучшей жизни. Но судьба выбрала другую концовку.

В начале нулевых воспринимали за реального бандита. Таким и должен был быть начальник охраны Саши Белого: молчаливый, лысый, с умным, но пугающим лицом.

Звали его — Дмитрий Гуменецкий. Но в титрах «Бригады» и памяти людей он навсегда остался Шмидтом.

Бросил армию ради кино

В кадре ему не приходилось играть сурового мужчину, ждущего опасности 24/7. В жизни Гуменецкий сначала был не артистом, а майором спецназа. Участвовал в боевых операциях, служил в Чечне, имел награды.

Когда вернулся, решил не идти протирать стул в армии, а начать с нуля — подался в кино. Без диплома, без школы. Только с военным прошлым и прямой осанкой. Его взяли.

«Видит Бог, это не я»: Шмидт из «Бригады» был бандитом и в реальной жизни был — легко мог стать русским Хайзенбергом

Единственная знаковая роль

Но после «Бригады» других таких же ролей не было. Были эпизоды, второстепенные появления, крошечные деньги. И, похоже, момент, когда Гуменецкий понял: кино его не прокормит.

«Саша, я тебя не предавал. Видит Бог, это не я», — сегодня эта цитата его героя считается культовой.

Русский Хайзенберг

В 2015 году его задержали с шестью килограммами наркотиков, в гараже дома нашли еще 282 кило запрещенных веществ. Следствие посчитало: он — один из организаторов преступной группировки.

«Видит Бог, это не я»: Шмидт из «Бригады» был бандитом и в реальной жизни был — легко мог стать русским Хайзенбергом

Дмитрий не стал вести себя как герой культового «Во все тяжкие», на суде он заявил, что не справился с долгами и оступился.

Как итог 8 лет строгого режима. Шмидт, которого боялись на экране, читал письма от поклонников в тюремной камере. Освободился досрочно, но только потому, что врачи поставили диагноз — рак.

Прожил после выхода меньше года. Умер в 2021 году, в 49 лет, в подмосковном хосписе, без близких и друзей.

«Темная строка в биографии»: Сергею Безрукову стыдно вспоминать о съемках в «Бригаде» — от роли Белого артист отрекся при коллегах. «Бригада» чуть не лишилась Космоса прямо накануне съёмок: виной всему — случайная пьянка и рост Дюжева.

Фото: Кадры из сериала «Бригада»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зачем грустить, пока ждешь? Эти 3 сериала с блеском скрасят ваш досуг в преддверии нового сезона «Первого отдела» Зачем грустить, пока ждешь? Эти 3 сериала с блеском скрасят ваш досуг в преддверии нового сезона «Первого отдела» Читать дальше 28 июля 2025
Без Бориса Бритвы, но с Максом и Гусем: если бы Гай Ричи был русским, он бы точно снял этот сериал Без Бориса Бритвы, но с Максом и Гусем: если бы Гай Ричи был русским, он бы точно снял этот сериал Читать дальше 27 июля 2025
«Прорыва в карьере не случилось»: Васильев отказался сниматься в «Невском» — назвал очередным «сериалом про ментов», но чудом передумал «Прорыва в карьере не случилось»: Васильев отказался сниматься в «Невском» — назвал очередным «сериалом про ментов», но чудом передумал Читать дальше 26 июля 2025
«Куда же все смотрят?»: на хитовую «Этерну» подсела сама Лариса Гузеева, но вовсе не из-за сюжета (и уже выбрала своего краша) «Куда же все смотрят?»: на хитовую «Этерну» подсела сама Лариса Гузеева, но вовсе не из-за сюжета (и уже выбрала своего краша) Читать дальше 26 июля 2025
Шизофрения, алкоголь, нищета: кучерявый красавчик из «Обитаемого острова» спустя 17 лет стал инвалидом и живет на пенсию матери Шизофрения, алкоголь, нищета: кучерявый красавчик из «Обитаемого острова» спустя 17 лет стал инвалидом и живет на пенсию матери Читать дальше 25 июля 2025
«Черт попутал»: одна из худших ролей Леонова — актер умер вскоре после просмотра черновой версии фильма «Черт попутал»: одна из худших ролей Леонова — актер умер вскоре после просмотра черновой версии фильма Читать дальше 29 июля 2025
Ремейк классики Меньшова с Сергеем Зверевым, «наш Marvel» и рэп-баттлы: «Киноафиша» называет 3 самых ожидаемых российских сериала осени Ремейк классики Меньшова с Сергеем Зверевым, «наш Marvel» и рэп-баттлы: «Киноафиша» называет 3 самых ожидаемых российских сериала осени Читать дальше 29 июля 2025
«Никогда и ничего не просите»: самую знаменитую фразу Воланда из «Мастера и Маргариты» годами толковали неправильно «Никогда и ничего не просите»: самую знаменитую фразу Воланда из «Мастера и Маргариты» годами толковали неправильно Читать дальше 29 июля 2025
«Я посмотрела и сошла с ума»: в своем худшем фильм в карьере Матвеев снялся вместе с Боярской — рейтинг в 6 раз хуже, чем у «Триггера» «Я посмотрела и сошла с ума»: в своем худшем фильм в карьере Матвеев снялся вместе с Боярской — рейтинг в 6 раз хуже, чем у «Триггера» Читать дальше 28 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше