«Видит Бог, это не я»: Шмидт из «Бригады» был бандитом и в реальной жизни был — легко мог стать русским Хайзенбергом

Он прошёл Чечню, снялся в культовом сериале и хотел лучшей жизни. Но судьба выбрала другую концовку.

В начале нулевых воспринимали за реального бандита. Таким и должен был быть начальник охраны Саши Белого: молчаливый, лысый, с умным, но пугающим лицом.

Звали его — Дмитрий Гуменецкий. Но в титрах «Бригады» и памяти людей он навсегда остался Шмидтом.

Бросил армию ради кино

В кадре ему не приходилось играть сурового мужчину, ждущего опасности 24/7. В жизни Гуменецкий сначала был не артистом, а майором спецназа. Участвовал в боевых операциях, служил в Чечне, имел награды.

Когда вернулся, решил не идти протирать стул в армии, а начать с нуля — подался в кино. Без диплома, без школы. Только с военным прошлым и прямой осанкой. Его взяли.

Единственная знаковая роль

Но после «Бригады» других таких же ролей не было. Были эпизоды, второстепенные появления, крошечные деньги. И, похоже, момент, когда Гуменецкий понял: кино его не прокормит.

«Саша, я тебя не предавал. Видит Бог, это не я», — сегодня эта цитата его героя считается культовой.

Русский Хайзенберг

В 2015 году его задержали с шестью килограммами наркотиков, в гараже дома нашли еще 282 кило запрещенных веществ. Следствие посчитало: он — один из организаторов преступной группировки.

Дмитрий не стал вести себя как герой культового «Во все тяжкие», на суде он заявил, что не справился с долгами и оступился.

Как итог 8 лет строгого режима. Шмидт, которого боялись на экране, читал письма от поклонников в тюремной камере. Освободился досрочно, но только потому, что врачи поставили диагноз — рак.

Прожил после выхода меньше года. Умер в 2021 году, в 49 лет, в подмосковном хосписе, без близких и друзей.

«Темная строка в биографии»: Сергею Безрукову стыдно вспоминать о съемках в «Бригаде» — от роли Белого артист отрекся при коллегах. «Бригада» чуть не лишилась Космоса прямо накануне съёмок: виной всему — случайная пьянка и рост Дюжева.