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Видео: Сергей Лазарев исполнил откровенный танец у бассейна для фанаток

9 марта 2021 13:14
Видео: Сергей Лазарев исполнил откровенный танец у бассейна для фанаток

Артист похвастался прессом в пикантном ролике.

Певец Сергей Лазарев устроил танцы для взрослых в честь 8 марта. Он записал пикантное видео, которое посвятил всем женщинам.

Дважды участник «Евровидения» выбрал для выходных активный отдых. Он успел покататься на сноуборде, а потом решил окунуться в открытый бассейн. Хотя вода и была подогрета, Сергей признался, что чувствует себя любителем моржевания.

«Мама точно оценит, она почти морж. Она купается даже в минусовую температуру», — поделился Лазарев по пути к бассейну.

Но свой опыт купания под открытым небом в мороз Сергей посвятил не только маме, но и всем женщинам. Он поздравил прекрасный пол с Международным женским днем и устроил пикантные танцы на бортике бассейна.

Артист сам себе напевал хит Джо Кокера You can leave your hat on и пританцовывал, демонстрируя накачанный торс. При этом он медленно снимал пушистый халат, под которым оказались плавательные шорты.

«В честь всех женщин сейчас будет окунание в бассейн. С 8 марта, дамы! Стриптиз на улице для вас!» — заявил Лазарев и послал в объектив воздушный поцелуй.

Артист опубликовал ролик в Stories, где поклонники не смогли оставить комментарии. Но оригинальное поздравление бурно обсуждают на форумах и фанатских страничках в соцсетях. Поклонницы пришли в восторг и от фигуры Лазарева, и от его артистизма.

Фото: Legion-Media
Мария Новикова
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