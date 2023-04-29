Видео с преобразившейся Загитовой взорвало соцсети: узнать можно с трудом

Алина Загитова новостями о своей жизни старается делиться в социальных сетях. Спортсменка откровенно рассказывает своим фанатам про все изменения, и некоторые ее публикации шокируют поклонников особенно сильно.

Так, звезда российской сборной решилась на неожиданное преображение. В своем Telegram-канале Загитова опубликовала короткое видео, на котором предстала с новой прической. Теперь фигуристка красуется русыми волосами с пепельными прядями.

Новый образ шокировал поклонников. Часть из них осыпала спортсменку комплиментами, отметив, что она выглядит совершенно иначе. Другие же не одобрили страсть Загитовой к экспериментам, отметив, что она потеряла индивидуальность.