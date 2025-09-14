Меню
«Видео для взрослых»: Стивен Кинг нашел «веский» повод презирать супергеройское кино Marvel — причина абсурдная и нелогичная

14 сентября 2025 19:34
Король ужасов, похоже, забыл, что ЦА у жанров бывает разная.

Стивен Кинг добавил свое имя к длинному списку представителей старой школы, считающих супергеройские фильмы «не тем, чем они должны быть». Причина — чисто кинговская и одновременно нелогичная:

«Если посмотрите на эти фильмы, увидите суперзлодея, разрушающего целые кварталы, но крови не увидите, — заявил он The Times. — И это неправильно. Почти как видео для взрослых».

Да, именно так — жанр, в котором PG-13 правит балом, оказался «почти порнографическим» из-за того, что насилие показывают без последствий. По крайней мере, так считает король ужасов.

Кинг, у которого за плечами полвека работы с кино, знает, о чем говорит: он требовал, чтобы экранизация его «Долгой прогулки» была максимально жестокой — и получил это. А вот в супергеройских блокбастерах, по его мнению, кровь, кишки и расчлененка встречаются крайне редко, даже в редких R-rated проектах вроде «Дэдпула» или «Джокеров» с Фениксом.

Первую секс-сцену Marvel Studios вставили только в двадцать шестой фильм — «Вечных» Члое Чжао — и выглядела она так, будто краска сохнет на стене.

И все же Кинг настаивает: разрушение городов без «кровавых последствий» делает жанр близким к 18+, если смотреть его глазами писателя, который ценит реализм жестокости.

Только вот писатель, похоже, забыл, что у каждой возрастной категории в кино есть свои ограничения, и большинство супергероики делают «без крови» лишь потому, что ее смотрят в том числе и дети. Это же не хоррор, верно?

Фото: Кадр из фильма «Мстители: Финал» (2019) и другие фильмы
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
