Видео Бузовой вызвало переполох в Сети: вот почему народ в шоке

Ольга Бузова не раз удивляла поклонников сменой имиджа или внезапными изменениями фигуры. Фанаты уже привыкли к тому, что артистка внезапно меняет прическу или появляется на фото с заметно увеличившейся грудью. Но таких перемен во внешности Бузовой не ожидал никто.

В своем Телеграм-канале Ольга выложила видео со съемок шоу «Звезды в Африке». На нем Бузова исполняет одну из своих песен, сидя рядом с Михаилом Галустяном. В отличие от фотографий, которые девушка тщательно ретуширует, видео раскрыло новый изъян певицы. Бузова заметно прибавила в весе, что выдают изрядно располневшие руки.

На других фото, заметно обработанных фильтрами, Бузова выглядит совсем иначе: ее кожа идеально ровная, а руки заметно стройнее. Поклонники предположили, что дело в майонезе, на который активно налегает певица в перерывах между съемками.