Видели взрослого сына 41-летней Маргоши? Его фото шокировало зрителей

Широкая популярность к Марии Берсеневой пришла в 2009 году после выхода на экраны сериала «Маргоша». Молодая актриса сыграла главного редактора и по совместительству ловеласа, случайно оказавшегося в женском теле. За свою роль Мария даже получила номинацию на «ТЭФИ». И далеко не все ее поклонники догадывались, что уже к тому времени у актрисы был сын-школьник.

Мамой Мария стала в возрасте 19 лет. С первым супругом она рассталась, когда родившемуся сыну Никите было всего полгода. Мальчику дал свою фамилию второй муж актрисы, боксер Николай Берсенев. Но и этот брак актрисы долго не продержался: после трех лет совместной жизни супруги развелись.

В этом году сыну Марии исполнится уже 22 года. На совместных снимках с ним 41-летняя актриса кажется его ровесницей, ведь она выглядит очень молодо.

«В полном шоке, как будто брат и сестра», «Маша, ты настоящая ведьма», «Наверное, молодильными яблоками питаешься?» — восхитились комментаторы.

Кстати, вскоре Берсенева подарит сыну брата или сестру. На днях она рассекретила, что находится на последнем месяце беременности.