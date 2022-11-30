Видели внучку Любови Полищук? В 12 лет ей уже прочат будущее модели (фото)

Свою личную жизнь Алексей Макаров предпочитает держать в тайне. По одним данным, официально он был женат всего раз. По другим — сразу три. Но точно известно, что ребенок у актера пока только один — дочка Варвара. Девочку родила гражданская жена Макарова, актриса Виктория Богатырева.

Сейчас Варе уже исполнилось 12 лет. Ее свежим снимкам с матерью умиляются пользователи соцсетей. По их мнению, красавица-внучка Любови Полищук может стать моделью.

«Выглядит как ангел», «Какая красивая девочка. У нее очень хорошие данные. Думаю, из нее выйдет отличная модель», «Такая жизнерадостная, и взгляд уверенный — на бабушку этим похожа», — отметили комментаторы.

Ранее Виктория неоднократно рассказывала в интервью, что Макаров не поддерживает общение с дочкой и никогда не перечислял на нее алименты. Воспитывать девочку женщине пришлось одной. Сейчас Богатырева замужем, и Варя уже наладила отношения с отчимом. Она выросла очень артистичным ребенком и увлекается творчеством.