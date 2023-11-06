Видели в кино, но не придали значения: ахнете, как красив внук Фрейндлих

Никита Владимиров не опозорил имени своей знаменитой бабушки Алисы Фрейндлих. Наверняка многие видели этого привлекательного юношу в кино, даже не догадываясь о том, что он может похвастаться родственными связями со звездой «Служебного романа».

Несмотря на то, что у Владимирова есть все данные, чтобы стать успешным актером, он решил связать свою жизнь с режиссерской деятельностью. Правда, есть те, кого это сильно огорчает. Все дело в том, что внук Фрейндлих — редкий красавец, которому грех прятаться за кадром.

При виде этого молодого мужчины сердца многих женщин начинают биться чаще. Удивительного в этом мало. Никита может похвастаться ростом под два метра, подтянутым телосложением, густой светлой шевелюрой, бездонными глазами, правильными чертами лица. Продолжать список его достоинств можно бесконечно.