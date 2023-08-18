Видели смешного мужчину с телом ребенка? Вот как лицо Хасбика выглядело в детстве

Проблемы со здоровьем обнаружились у него очень рано.

Хасбулла Магомедов стал популярен в 2019 году. Видеоролики с его участием в соцсетях собирали миллионы просмотров, комментариев и лайков. Впрочем, негатива от хейтеров тоже хватало.

Такое активное внимание пользователей Сети обеспечила Хасбику его необычная внешность. Молодой мужчина обладал внешностью ребенка, его рост не превышал и метра, а вес составлял около 20 кг.

Все дело в том, что еще в детстве у него обнаружили генетическую аномалию. На архивных снимках того времени будущие проблемы пока не видны: Магомедов выглядел как обычный очаровательный малыш. Но в итоге недуг привел к разнообразным нарушениям с гормонами и проблемам с ростом.

В интервью Хасбик предпочитает не говорить о своей болезни. Тем более что блогер умело использовал свалившуюся на него славу и стал настоящей звездой Сети и миллионером. Кроме того, Магомедов всегда интересовался смешанными единоборствами. Сейчас он заключил выгодный контакт с ММА, в рамках которого ездит по всему миру.