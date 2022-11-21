Видели самое уродливое свадебное платье в кино? Его словно украли из «лихих 90-х»

Свадебное платье — ключевой наряд киноистории. Зрители с предвкушением ожидают появления героини в пышном одеянии, чтобы оценить его красоту. Однако не все свадебные киноплатья достойны комплиментов и восхищения.

Одним из самых неудачных нарядов невесты считается ансамбль Пэрис Хилтон в фильме «Красавица и уродина». Российскому зрителю это платье навевает ассоциации с 90-ми, когда девушки наряжались на свадьбу как куклы Барби.

На Кристабель Эбботт пышная юбка из нескольких ярусов, украшенная розовыми цветами. Рукава-буф придают образу еще больше кукольности. Зрителей радует лишь то, что этот наряд героиня Хилтон надела на вечеринку, а не на само бракосочетание.

Тула из фильма «Моя большая греческая свадьба» тоже не может похвастаться изысканным нарядом. Впрочем, этот выбор объясняется ироничным сюжетом и специфичным характером самой героини. Наряд Джулии Робертс в картине «Белоснежка: месть гномов» тоже вызвал много вопросов. Мачеха Клементианна появляется в странном бронзовом платье, украшенном от самого верха до низа перьями.