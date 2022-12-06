Видели россиянку с самым длинным ногтем в мире? Зрелище не для слабонервных

Мастер по маникюру из Санкт-Петербурга Надежда Леонова решила доказать свой талант весьма необычным способом. Она нарастила своей клиентке ноготь длиной в 136 сантиметров, что стало мировым рекордом.

Как рассказала Надежда, еще до начала процедуры она и ее клиентка обратились в комитет «Книги рекордов Гиннесса» и подали соответствующую заявку. После же приступили к самому наращиванию, которое заняло около 7 часов. А на сам ноготь мастер потратила ведро геля.

Результатами Надежда поделилась в своих социальных сетях. Она опубликовала видео, на котором ее клиентка ходит с ногтем по студии. Как оказалось, преображение нельзя назвать удобным, но девушка использует ноготь в качестве трости и таким образом справляется с его длиной.