Видели лишь самые близкие: почему Андрей Малахов пять лет прячет сына

Андрей Малахов стал широко известен благодаря скандальным ток-шоу. Ведущий не боялся публично обсуждать личную жизнь российских знаменитостей и освещать острые бытовые проблемы. Тем не менее сам тележурналист предпочитает скрывать от общественности подробности о своих близких людях.

Поклонники профессионального интервьюера практически ничего не знают о его супруге и сыне.

Особенно людей интересует маленький Александр. О наследнике ведущего почти пять лет не было никакой информации.

Все дело в том, что шоумен специально пытается отгородить ребенка от публичности. Малахов считает, что сын должен сам сделать непростой выбор в пользу того или иного образа жизни, когда станет взрослым и более осознанным человеком. Известно лишь то, что юный Александр занимается плаванием, поэтому вполне возможно, что в будущем он захочет построить спортивную карьеру.